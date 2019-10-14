موعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وبتسوانا

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يستضيف منتخبنا القومى نظيره بتسوانا، فى اللقاء الودى الذى يجمع الفريقين فى السابعة مساء اليوم على استاد الجيش المصرى ببرج العرب، ضمن تحضيرات الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، لخوض مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021، وتذاع المباراة عبر فضائيتي "تايم سبورت" وأون سبورت".

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهتين الجولتين الأولى والثانية أمام منتخبي كينيا وجزر القمر خلال نوفمبر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021.


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