» "الخيانة" سبب حزن أصالة ...وأنباء عن انفصال وشيك

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متابعات-علا خطاب

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خيانة

أصالة

طارق العريان

ممثلة شابة

الجرس

يبدو أن الحالة النفسية التي بدت عليها الفنانة اصالة نصري، مؤخرًا، والتي كشف عنها تدويناتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اشارت تمر بفترة عصيبة وسيئة، ترجع الي خلافات زوجية، الخيانة ابرزها .

وبحسب مصادر صحفية لجريدة "الجرس" اللبناني، فإن العلاقة بين أصالة وزوجها المخرج طارق العريان متوترة، وهما على وشك الإنفصال.

 

ولفتت المصادر، إلى أن العريان على علاقة عاطفية بممثلة شابة، وأن أصالة علمت بهذا الأمر، ما جعلها تبتعد عنه.


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