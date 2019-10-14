  • الإثنين 14 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر02:51 م
بحث متقدم
أحمد موسى

موسي: هذا ما ينوي السيسي فعله خلال الفترة القادمة

مسلحي داعش

ترامب يكشف المسئول عن إطلاق سراح إرهابي "داعش"

صلاح

"صلاح" ضمن أفضل 50 لاعبا بالدوري الإنجليزي

الجبير

"الجبير": نجني ثمار زيارة الملك سلمان لروسيا

الضحية

مفاجأة.. شهادة ميلاد تقلب موازين قضية قتل "البنا"

الأهلى

وفاة مدير النادى الأهلي

الصحفية فريدة الشوباشي

"رئيس إثوبيا لو موافقش على طلبات مصر هيبقى سفاح"

بابا الفاتيكان

الفاتيكان: ما يحدث في سوريا كارثة إنسانية

عادل شكل

حبس عادل شكل كبير مشجعى الاتحاد السكندري

تركي آل شيخ

قرار مفاجئ لـ«آل الشيخ» تجاه المصريين

خالد الجندي: "كرهتونا فى الشغلانة"

الحياة السياسية

خالد الجندي
خالد الجندي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

الحجاج شكروا الله على نعمة التنظيم السعودي للحج

#

شاهد.. رسالة نارية من الجندي لـ «دعاة خلع الحجاب»

#

خالد الجندي يبكي بشدة بسبب صورته على "FACE APP "

#

رد ناري من خالد الجندي على الطعن في الشعراوي

الفتوى

دي إم سي

الجندى

حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من الفتوى دون علم، مؤكدًا أن الوقت الحالي يشهد قيام الكثير من الناس بالفتوى دون معرفة وبلا علم.

وقال "الجندي"، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "دي أم سي"، أتمنى التوقف عن إبداء الآراء في القضايا الخطيرة دون دراسة وفهم وقراءة إحصائية للموضوع الذي نتحدث به".

 وأضاف: "إما أن تكون فاهم فيما تتحدث به أو تتوقف عن إضاعة الوقت"، مؤكدًا أن الكل يفتي، لدرجة أن الناس المُوكّل لهم الفتوى كرهوا الفتوى، معقبًا: "كرهتونا في شغلنا بالبلدي كرهتونا في الشغلانة، أيها الدخلاء علي الفتوى رفقنا بنا، الناس بقت مشتتة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس ..ديمقراطية وألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» "أولادنا فى عنينا" تكشف عن أمراض طلاب الفيوم
» الموت يفجع عضو مجلس الأهلى
» منح جائزة نوبل في الاقتصاد لـ 3 علماء .. تعرف عليهم
» القوات البحرية تنقذ طاقم طائرة هليكوبتر بالبحر المتوسط
» طبيب نفسي:" عايشين في رفاهية مبالغ فيها"
» منتخب السعودى فى زيارة لـ «الأقصى» بالقدس
» هكذا علقت فنانة تونسية على فوز قيس سعيد بانتخابات الرئاسة
» ابنة عمرو دياب تشعل "انستجرام" بجلبسة تصوير جريئة
» طليق المطربة بوسي يمنعها من السفر
» كويتية شهيرة تحلق شعر رأسها بالكامل..لهذا السبب
» "الخيانة" سبب حزن أصالة ...وأنباء عن انفصال وشيك

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:02 م

  • فجر

    04:39

  • شروق

    06:02

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    15:02

  • مغرب

    17:30

  • عشاء

    19:00

من الى
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية