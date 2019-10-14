"رئيس إثوبيا لو موافقش على طلبات مصر هيبقى سفاح"

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أثنت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة عن أزمة سد النهضة أمس، قائلة: "الرئيس السيسي يتحدث بصدق مع الشعب المصري، لأنه يشعر بالمسئولية تجاههم.

وأكدت "الشوباشي"، خلال لقائها بفضائية "إكسترا نيوز"، أن العالم كله لن يجرؤ علي تأييد تنمية إثيوبيا بشأن سد النهضة لأنه سيؤدي إلي وفاة عشرات الملايين من الضحايا.

وأضافت الكاتبة الصحفية قائلة: "رئيس إثيوبيا هيوافق علي مراعاة مصالح مصر في مياه النيل لأنه لو موافقش هيبقي زيه زي أكبر سفاح في العالم، المصريون قادرون على تخطى أزمة سد النهضة".

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