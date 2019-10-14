التشكيل المتوقع لـ"الفراعنة" أمام بتسوانا

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فراعنة

استقر حسام البدرى مدرب المنتخب الوطنى، بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة بتسوانا الودية، فى أول ظهور رسمى للجهاز مساء اليوم على استاد الجيش ببرج العرب ضمن الاستعداد للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم 2021.

وجاء تشكيل على النحو التالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى

خط الدفاع: أحمد فتحى – محمود علاء – أحمد حجازى – عبدالله جمعة

خط الوسط الدفاعى: طارق حامد – محمد الننى

ثلاثى خلف المهاجم: محمود حسن "تريزيجيه" – عبدالله السعيد – حسين الشحات

خط الهجوم: أحمد حسن "كوكا"


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