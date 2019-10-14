  • الإثنين 14 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر02:55 م
بحث متقدم
أحمد موسى

موسي: هذا ما ينوي السيسي فعله خلال الفترة القادمة

مسلحي داعش

ترامب يكشف المسئول عن إطلاق سراح إرهابي "داعش"

صلاح

"صلاح" ضمن أفضل 50 لاعبا بالدوري الإنجليزي

الجبير

"الجبير": نجني ثمار زيارة الملك سلمان لروسيا

الضحية

مفاجأة.. شهادة ميلاد تقلب موازين قضية قتل "البنا"

الأهلى

وفاة مدير النادى الأهلي

الصحفية فريدة الشوباشي

"رئيس إثوبيا لو موافقش على طلبات مصر هيبقى سفاح"

بابا الفاتيكان

الفاتيكان: ما يحدث في سوريا كارثة إنسانية

عادل شكل

حبس عادل شكل كبير مشجعى الاتحاد السكندري

تركي آل شيخ

قرار مفاجئ لـ«آل الشيخ» تجاه المصريين

بـ"فستان قصير" دينا تشعل مواقع التواصل

الصفحة الأخيرة

دينا
دينا

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

بـ"البكيني".. الراقصة جوهرة تشعل مواقع التواصل

#

بـ"إطلالة شتوية" رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل

#

فنانة شهيرة مع زوجها بـ"البكيني" تشعل مواقع التواصل

#

بـ"قميص فقط".. هيفاء وهبي تشعل مواقع التواصل

نشرت الفنانة والراقصة دينا، صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة وصفها البعض بـ"الجريئة".

وظهرت دينا بـ فستان أسود قصير، ولم تتكلف فى اختيار الإكسسوارات، وانتلعت فى قدميها حذاء أرضيًا بدون كعب وذات اللون الأسود، وحملت فى يديها شنطة بسلسلة طويلة ذات اللون الاسود.

ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب بألوان ترابية التى تبرز جمالها وأبرز جاذبية عينيها بالماسكرا والايشادو، وكان شعرها منسدلًا على كتفيها ما أبرز رقة إطلالتها، ما جعلتها تبدو فى العشرينيات من عمرها، بحسب "صدى البلد" .



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس ..ديمقراطية وألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» "أولادنا فى عنينا" تكشف عن أمراض طلاب الفيوم
» الموت يفجع عضو مجلس الأهلى
» منح جائزة نوبل في الاقتصاد لـ 3 علماء .. تعرف عليهم
» القوات البحرية تنقذ طاقم طائرة هليكوبتر بالبحر المتوسط
» طبيب نفسي:" عايشين في رفاهية مبالغ فيها"
» منتخب السعودى فى زيارة لـ «الأقصى» بالقدس
» هكذا علقت فنانة تونسية على فوز قيس سعيد بانتخابات الرئاسة
» ابنة عمرو دياب تشعل "انستجرام" بجلبسة تصوير جريئة
» طليق المطربة بوسي يمنعها من السفر
» كويتية شهيرة تحلق شعر رأسها بالكامل..لهذا السبب
» "الخيانة" سبب حزن أصالة ...وأنباء عن انفصال وشيك

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:02 م

  • فجر

    04:39

  • شروق

    06:02

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    15:02

  • مغرب

    17:30

  • عشاء

    19:00

من الى
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية