جورج قرداحى يصدم الجميع برأيه عن السعودية.. هذا ما قاله

14 أكتوبر 2019 - 09:21 ص

أشاد الإ علامي اللبناني الشهير،جورج قرداحي، بالمسار التي اتخذته السعودية في الإصلاح والحداثة، واصفًا إياه بـ"مسار يدعو للفخر"، وذلك أثناء تكريمه ضمن فعاليات صناعة الترفيه في موسم الرياض بالسعودية، كما عبر عن سعادته لوجوده على أرض المملكة.

وقال "قرداحي" في كلمته أثناء تكريمه بموسم الرياض، في فعاليات صناعة الترفيه، وتقديمه لنجوم الفن من جميع دول العالم، "أنا سعيد لأنهم أتاحوا لي فرصة العودة إلى هذه الأرض التي اشتقت إليها وإلى أهلها الطيبين والأعزاء إلى قلبي لأنهم منحوني فرصة تقديم لحظة تكريم نجوم صنعوا الفرح في نفوسنا في حياتنا في مجتمعاتنا في أوطاننا"، بحسب "صدى البلد".

وبعد تصفيق حار، تابع: "أن المملكة العربية السعودية تعيش منذ فترة ليست ببعيدة عصرًا جديدًا زمنًا جديدًا مشرقًا واعدًا تضج في حناياه عزيمة القرار وروح الشباب والحداثة والإصلاح والمسئولية، مضيفًا أنه "مسار يدعو حقيقة إلى الفخر والإعجاب والتفاؤل مستقبلا".

وكان قد انطلقت أمس الأحد فعاليات منتدى صناعة الترفيه Joy Forum19 في أحد فنادق الرياض، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، وعدد كبير من الوزراء والمسئولين وضيوف المملكة في مجال الترفيه على المستوى العالمي .