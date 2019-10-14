  • الإثنين 14 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر02:55 م
بحث متقدم
أحمد موسى

موسي: هذا ما ينوي السيسي فعله خلال الفترة القادمة

مسلحي داعش

ترامب يكشف المسئول عن إطلاق سراح إرهابي "داعش"

صلاح

"صلاح" ضمن أفضل 50 لاعبا بالدوري الإنجليزي

الجبير

"الجبير": نجني ثمار زيارة الملك سلمان لروسيا

الضحية

مفاجأة.. شهادة ميلاد تقلب موازين قضية قتل "البنا"

الأهلى

وفاة مدير النادى الأهلي

الصحفية فريدة الشوباشي

"رئيس إثوبيا لو موافقش على طلبات مصر هيبقى سفاح"

بابا الفاتيكان

الفاتيكان: ما يحدث في سوريا كارثة إنسانية

عادل شكل

حبس عادل شكل كبير مشجعى الاتحاد السكندري

تركي آل شيخ

قرار مفاجئ لـ«آل الشيخ» تجاه المصريين

طلب غريب من ابنة طلعت زكريا بشأن "قبره"

الصفحة الأخيرة

الراحل طلعت زكريا وابنته
الراحل طلعت زكريا وابنته

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

ابنة طلعت زكريا تنشر صورة من جنازته وتعلق بكلمات مؤثرة

#

رد ناري لأحمد موسى على الشامتين في وفاة «طلعت زكريا»

#

تشييع جثمان طلعت زكريا غدًا بالإسكندرية

#

بالصور..ابنة طلعت زكريا تتعرض لحادث مروع

فاجأت  إيمي طلعت زكريا، ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا، الجمهور، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بزيارة قبر والدها لقراءة سورة الفاتحة والدعاء له.

وقد نشرت "إيمي" صورة كتب عليها: "بإذن الله هنزور طلعت زكريا يوم الجمعة الجاية، لقراءة الفاتحة له والدعاء".

أضافت: "لكل اللي حابب يشارك معانا الثواب ده بعد صلاة الجمعة، إن شاء الله في ترب العمود بكرموز، ربنا يرحمه وينور قبرك يا حبيبي".

وكان قد رحل الفنان طلعت زكريا، عن عالمنا يوم الثلاثاء 8 أكتوبر عن عمر 58 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس ..ديمقراطية وألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» "أولادنا فى عنينا" تكشف عن أمراض طلاب الفيوم
» الموت يفجع عضو مجلس الأهلى
» منح جائزة نوبل في الاقتصاد لـ 3 علماء .. تعرف عليهم
» القوات البحرية تنقذ طاقم طائرة هليكوبتر بالبحر المتوسط
» طبيب نفسي:" عايشين في رفاهية مبالغ فيها"
» منتخب السعودى فى زيارة لـ «الأقصى» بالقدس
» هكذا علقت فنانة تونسية على فوز قيس سعيد بانتخابات الرئاسة
» ابنة عمرو دياب تشعل "انستجرام" بجلبسة تصوير جريئة
» طليق المطربة بوسي يمنعها من السفر
» كويتية شهيرة تحلق شعر رأسها بالكامل..لهذا السبب
» "الخيانة" سبب حزن أصالة ...وأنباء عن انفصال وشيك

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:02 م

  • فجر

    04:39

  • شروق

    06:02

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    15:02

  • مغرب

    17:30

  • عشاء

    19:00

من الى
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية