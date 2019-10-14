محمد رمضان يتسبب فى إيقاف طيار مدنى ومساعده

14 أكتوبر 2019 - 09:05 ص

تسبب مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يبدو فيه الفنان محمد رمضان وهو يقود طائرة ركاب مدنية، في إيقاف قائد الرحلة والطيار المساعد عن الطيران وإحالتهما للتحقيق لارتكابهما فعلا ممنوعا منعا باتا طبقا لقواعد وتعليمات الطيران المدني العالمي والمصري وضد سلامة الطيران.

يأتي ذلك بعد أن تأكدت سلطة الطيران من صحة المقطع والذي تبين أنه صحيح وتم بالفعل وأن الطائرة تابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة المصرية ولن يتم الإفصاح عنها في الوقت الحالي، وأنها ليست الشركة الوطنية مصر للطيران، حسب" أخبار اليوم".

وشددت سلطة الطيران المدني المصري على أنها لن تقبل بأي مساس بسلامة وسمعة الطيران المدني بمصر وستقف وقفة رادعة لكل من يخالف قوانين وتشريعات الطيران المدني وستحاسب كل مخطئ.