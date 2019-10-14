ابنة طلعت زكريا تحرم على نفسها هذا الأمر بعد وفاته

أحمد عادل شعبان
عبرت إيمي طلعت زكريا عن حزنها الشديد لوفاة والدها الذي رحل عن عالمنا قبل أسبوع عن عمر يناهز 58 سنة.
ونشرت "إيمي" صورة تجمعهما وعلقت قائلة: "عيد ميلادى كمان كام يوم".
وأضافت: "وعد عليا عمرى ما هحتفل بى من بعد ماكنت بتحتفل معايا بيه كل سنه لغاية السنة اللى فاتت".
وتابعت: "أنت قلبك حاسس ياحبيبى .. لسه كنت بتقولى بلاش تعمليه السنادى قبل ماتموت ب 4 أيام علشان مش هتكون معايا .. ربنا يرحمك يا أغلى الناس .. مفيش بعدك يا بابا".
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