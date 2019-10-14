  • الإثنين 14 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر02:56 م
بحث متقدم
أحمد موسى

موسي: هذا ما ينوي السيسي فعله خلال الفترة القادمة

مسلحي داعش

ترامب يكشف المسئول عن إطلاق سراح إرهابي "داعش"

صلاح

"صلاح" ضمن أفضل 50 لاعبا بالدوري الإنجليزي

الجبير

"الجبير": نجني ثمار زيارة الملك سلمان لروسيا

الضحية

مفاجأة.. شهادة ميلاد تقلب موازين قضية قتل "البنا"

الأهلى

وفاة مدير النادى الأهلي

الصحفية فريدة الشوباشي

"رئيس إثوبيا لو موافقش على طلبات مصر هيبقى سفاح"

بابا الفاتيكان

الفاتيكان: ما يحدث في سوريا كارثة إنسانية

عادل شكل

حبس عادل شكل كبير مشجعى الاتحاد السكندري

تركي آل شيخ

قرار مفاجئ لـ«آل الشيخ» تجاه المصريين

"ألو أنا قتلت أخوكي" .. مكالمة تكشف لغز مقتل 3 بالقليوبية

قضايا وحوادث

جثة
جثة

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

كشف لغز مقتل طبيب أسنان داخل شقته في الهرم

#

طالبة بالثانوي تقتل والدتها بطريقة بشعة بعد أن ضبطتها متلبسة

#

"أنا هخلص الحكاية دي خالص" .. مكالمة تفك لغز مقتل فتاتي الحوامدية

#

جملة عابرة من طفل بريء تكشف لغز مقتل "هدى" بأوسيم

مقتل شخص

جريمة القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف غموض العثور على جثث 3 أشخاص "عاطلين وربة منزل" بإحدى مناطق القليوبية.

بدأت الواقعة حين حاولت سيدة الاتصال بشقيقها على هاتفه المحمول ليرد عليها أحد الأشخاص قائلا "ألو أنا قتلت أخوكي ورميت جثته في مزرعة الموز" لتتوجه السيدة إلى قسم شرطة بنها وتقدم بلاغا بالواقعة .

انتقلت قوة أمنية إلى المنطقة المحددة وبالفعل عثرت على جثة المذكور ومعه جثة لشخص آخر و ربة منزل مصابين بطلق ناري.

وأسفرت التحريات التي قادها الأمن العام عن تورط شخصين في هعذه الجريمة .

وبتقنين الإجراءات ، تم استهداف المتهمين بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وقيادات البحث الجنائي مدعومين بمجموعات قتالية من قوات الأمن ، في منزل بمنطقة غير مأهولة بالسكان بمنطقة المعلف بالجبل الأصفر بمركز الخانكة.

وعند وصول القوات إلى المكان ، بادر المتهمان بإطلاق النار على القوات ، لتتعامل القوات بالمثل لحين إسكات مصدر النيران وتبين مقتلهما والعثور بجانبيهما على سلاح آلي و 2 خزينة بندقية خرطوش .. و 7 طلقات خرطوش.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس ..ديمقراطية وألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» "أولادنا فى عنينا" تكشف عن أمراض طلاب الفيوم
» الموت يفجع عضو مجلس الأهلى
» منح جائزة نوبل في الاقتصاد لـ 3 علماء .. تعرف عليهم
» القوات البحرية تنقذ طاقم طائرة هليكوبتر بالبحر المتوسط
» طبيب نفسي:" عايشين في رفاهية مبالغ فيها"
» منتخب السعودى فى زيارة لـ «الأقصى» بالقدس
» هكذا علقت فنانة تونسية على فوز قيس سعيد بانتخابات الرئاسة
» ابنة عمرو دياب تشعل "انستجرام" بجلبسة تصوير جريئة
» طليق المطربة بوسي يمنعها من السفر
» كويتية شهيرة تحلق شعر رأسها بالكامل..لهذا السبب
» "الخيانة" سبب حزن أصالة ...وأنباء عن انفصال وشيك

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:02 م

  • فجر

    04:39

  • شروق

    06:02

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    15:02

  • مغرب

    17:30

  • عشاء

    19:00

من الى
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية