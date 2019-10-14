الشرطة الأمريكية: إطلاق نار داخل مركز تجارى بولاية فلوريدا

14 أكتوبر 2019 - 12:50 ص

قالت الشرطة في مدينة بوكا راتون بولاية فلوريدا الأمريكية إنها هرعت إلى مركز للتسوق للتحقيق في تقارير عن وقوع إطلاق نار هناك.

