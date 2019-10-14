» تعرف على حقيقة إصابة رمضان صبحى فى مباراة المنتخب

14 أكتوبر 2019 - 12:40 ص

غادر الدولي رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي، لقاء منتخبي مصر وجنوب إفريقيا الأولمبيين، مصابًا، وذلك عقب التعرض لتدخل عنيف من إحدى لاعبي البفانا بافانا.



وأنتهى اللقاء الودي بين المنتخبان بنتيجة 1-0 لمصر، سجله رمضان صبحي.



وتشير الشكوك حول لحاق رمضان صبحي بمباراة القمة، بين الأهلي والزمالك يوم 19 أكتوبر القادم، بالأسبوع الرابع من الدوري المصري.



وأجرى مسئولو النادي الأهلي، اتصالًا هاتفيًا بالجهاز الطبي لمنتخب مصر من أجل الاطمئنان على رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر، والذي خرج في الشوط الثاني من مباراة المنتخب الأوليمبي الودية أمام جنوب إفريقيا.

وطمأن الجهاز الطبي لمنتخب مصر، مسئولي الأهلي حيث أكد خلال الاتصال بأن خروج رمضان كان نتيجة شعوره بإجهاد فقط لذلك فضل الجهاز الفني إخراجه من اللقاء.

وكان رمضان صبحي قد غادر مباراة منتخب مصر الأوليمبي أمام جنوب إفريقيا في الشوط الثاني، ليحل إمام عاشور بديلًا له.