يوسف الشاهد: مبروك لتونس انتخاب رئيسها

14 أكتوبر 2019 - 12:20 ص

هنأ رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، المرشح الرئاسي قيس سعيد عقب إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية على منافسه نبيل القروي.



وقال الشاهد، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»: «مبروك لتونس انتخاب رئيسها. هنيئا للسيد قيس سعيد فوزه بالانتخابات».



وأعلن التليفزيون الرسمي بتونس، فوز المرشح قيس سعيد برئاسة البلاد بنسبة أكثر من 75% من أصوات الناخبين.



ووجه الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد، الشكر لجموع الشعب التونسي عقب إعلان التليفزيون الرسمي التونسي فوزه برئاسة البلاد.

