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طائرات التحالف تقصف رتلا تابعًا للجيش السوري جنوب الرقة

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التحالف الدولي يقتل 23 مدنيًا في سوريا
التحالف الدولي يقتل 23 مدنيًا في سوريا

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قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن طائرات حربية تابعة للتحالف الدولي، استهدفت رتلا تابعا للجيش السوري في منطقة الرصافة جنوب غرب مدينة الرقة.
ولم يورد المصدر أي تفاصيل عن خسائر بشرية، وأشار إلى أن الرتل كان متجها إلى مدينة الطبقة قبل أن تستهدفه طائرات التحالف في منطقة الرصافة.
وكان «المرصد»، قد أكد أن الجيش السوري انتشر في المنطقة الفاصلة بين مناطق نفوذ مجلس منبج العسكري، ومناطق نفوذ «درع الفرات» بين العريمة وعون الدادات في ريف حلب، على أن يستكمل هذا الانتشار لاحقا عند الحدود السورية – التركية في منطقة عين العربي)، وصولا إلى منطقة الجزيرة والحدود السورية – العراقية من جهة محافظة الحسكة.
وكان التحالف الدولي أبلغ قيادات في قوات سوريا الديمقراطية نيته الانسحاب من القاعدة العسكرية التابعة له في صوامع منبج بالقرب من المدينة، وقاعدة خراب عشك بريف مدينة عين العرب (كوباني)، كما أنهم انسحبوا بالفعل من مواقعهم في بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي.

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