» الزمالك بطل افريقيا لليد بعد فوز مثير على سبورتنج

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الرياضة

الزمالك
الزمالك

المصريون ـ متابعات

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حقق فريق الزمالك لكرة اليد فوزاً مثيراً على نظيره سبورتنج 33 / 31 فى المباراة التى اقيمت بينهما   بالرأس الأخضر.
فى نهائى أبطال أفريقيا لكرة اليد ..ليتوج بطلاً لافريقيا لكرة اليد للمرة الثانية عشر في تاريخه محققًا بذلك الرقم القياسي في أكبر عدد من مرات الفوز بتلك البطولة.
وكان الشوط الأول من تلك المباراة قد انتهى لمصلحة نادي سبورتنج بنتيجة 17-14.
وانتهى الوقت الأصلي من تلك المواجهة التي جمعت الجانبين بالتعادل بنتيجة 29-29، قبل أن يحسمها الفريق الأبيض في النهاية بنتيجة بعد اللجوء للوقت الإضاقي

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