خبير يكشف معلومة خطيرة عن مواقع التواصل

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المصريون ـ متابعات

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أرقام صادمة عن ضحايا مواقع التواصل الاجتماعي

أكد الدكتور محمد الجندي، خبير أمن المعلومات والجرائم السيبرانية، إن الحرب تطورت بصورة كبيرة جدًا، لافتَا إلى أن الحروب لم تصبح قتال بالشكل التقليدي، ولكنها قد تكون من خلال نشر معلومات مغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا يدخل ضمن حروب الجيل الرابع.
وأضاف خبير أمن المعلومات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأحد، أن هناك ضرورة لنشر الوعي بين النشأ عن مساوئ التكنولوجيا لكي تتحول إلى صديق، بدلًا من عدو، معقبًا: "لو معرفناش ازاي نستخدم التكنولوجيا، هي اللي هتستخدمنا".
وتابع أن الجميع عليه دور في مواجهة الحرب التي تواجه مصر سواء الاعلام أو المواطن أو كافة مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة لإستعلال الحرب التي تواجه مصر، لتغيير المناهج التعليمة، لتريبة وجود الفكر النقدي لدى الأطفال.


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