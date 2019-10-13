» هذا ما قاله أحمد موسى على الهواء عن سيناء

13 أكتوبر 2019 - 10:50 م

عرض الإعلامي أحمد موسى، صورة له أثناء أداءه للخدمة العسكرية كضابط احتياط في الجيش المصري، مؤكدًا: «أحسن وأشرف أيام وأفضل مكان تتمنى تفضل فيه».



وأضاف «موسى» خلال برنامجه على شاشة «صدى البلد»، أن الجيش المصري في حال دعاه للعودة إلى صفوفه فلن يتأخر، قائلًا :«والله والله والله لو الجيش محتاجنى دلوقتى هروح على سيناء».

