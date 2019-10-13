أهم رسالة للرئيس السيسي للمصريين خلال الندوة التثقيفية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية سن سُنة حسنة، بمطالبة الحضور بالحوار معه فيما يشغلهم بمنتهى العفوية والتلقائية.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم الأحد، أن الرئيس السيسي، أخذ يتلقى الأسئلة من الحضور دون تنسيق مسبق، ودون ترتيب، وكان هناك تفاعل حقيقي بين الرئيس السيسي والحضور خلال انعقاد الندوة التثقيفية.

وتابع "الديهي"، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي كان من القلب وصادق وبه حالة وعي شديد، وكان أهم رسالة من رسائل الرئيس السيسي اليوم للحاضرين أو غير الحاضرين، هو أنه وضع يده على أس البلاء، حيث تحدث بشكل واضح وصريح بأن مصر لا يمكن أن تقابلها مشكلة ليس لها حل، إلا شيء واحد فقط تخوف منه الرئيس، وهو تحول المصريين لنماذج لدول مجاورة والدولة تأكل نفسها أو أبناءها يأكلوها، معقبًا: "السيسي بيقول أنا قادر أحمي بيتي من بره بس خايف على البيت من جوه، ويؤكد أننا معًا نستطيع مواجهة أي تحديات".





