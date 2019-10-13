الاحتفالات تعم الشوارع بعد فوز قيس سعيد بالرئاسة

13 أكتوبر 2019 - 11:10 م

أعلن المرشح المستقل قيس سعيد، فوزه في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التونسية التي أجريت اليوم الأحد.



و قال قيس سعيد: "شكرًا من أعماق الأعماق لمن دعمنا ومنحنا الثقة وثقتكم لن تذهب سُدى".



وتابع: "سنؤسس لعلاقات جيدة مع دول العالم كافة.. فالشعب التونسي دخل مرحلة جديدة في التاريخ وسنعمل على تحقيق مطالبه".

