  • الإثنين 14 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر01:53 ص
بحث متقدم
مجلس النواب

اختفاء نجل عضو بمجلس النواب في ظروف غامضة

كنيسة

حريق هائل بكنيسة مارجرجس بحلوان والكنيسة تصدر بيان

مواقع التواصل الاجتماعي

خبير يكشف معلومة خطيرة عن مواقع التواصل

السيسي خلال مؤتمر الشباب

أهم رسالة للرئيس السيسي للمصريين خلال الندوة التثقيفية

أرشيفية

محطات التحلية.. هل تكون الحل لأزمة «سد النهضة»؟

أرشيفية

خبيران يحددان أولويات مقابلة «السيسي» و«أبي أحمد»

ارشيفية

تطور خطير.. الجيش السوري يتحرك لمواجهة تركيا

السيسي

«السيسي» يخص هذا الفنان بالإشادة عن دوره في فيلم «الممر»

مرتضى منصور

مرتضى يتقدم ببلاغ ضد «الخطيب» و19 شخصًا بالأهلي

سد النهضة

موقف مصري صارم ضد دول تعمل شركاتها بـ"سد النهضة"

أوامر برفع جاهزية قوات «الهجانة» السورية

عرب وعالم

الجيش السوري يعلن انتهاء الهدنة
الجيش السوري يعلن انتهاء الهدنة

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

مفاجأة.. ‎الصدر يستبعد قصف إسرائيل لـ"الحشد الشعبي"

#

ألمانيا تنفى وجود قوات لها داخل سوريا

#

الجيش السوري يهاجم نقاط مراقبة تركية

#

قتيل وجرحى إثر انفجار سيارة مفخخة في حلب السورية

تلقت وحدات الجيش السوري المرابطة في محافظة الحسكة أوامر من «القيادة العسكرية» لرفع الجاهزية لتكون على أهبة الاستعداد للانتشار على الحدود السورية التركية.
ونقل مراسل «سبوتنيك» عن مصدر عسكري في مدينة الحسكة تأكيده تلقي القطع العسكرية للجيش العربي السوري في الحسكة، أوامر عسكرية برفع الجاهزية والاستعدادات اللازمة للانتشار على الحدود السورية التركية.
وأضاف المصدر: إن وحدات (الفوج الخامس/ هجانة «حرس الحدود») المرابطة داخل مدينة الحسكة تلقت أوامر مباشرة لرفع جاهزيتها استعدادا للانتشار في مواقعها السابقة على الحدود السورية التركية، مؤكداً أن وحدات «الفوج» استجابت بسرعة قياسية لأوامر القيادة وباتت على أهبة الاستعداد للتحرك باتجاه مدينة القامشلي.
وقال المراسل إن مسيرات شعبية خرجت في كامل مدينة الحسكة بعد تلقي خبر أوامر القيادة السورية، حيث ردد المشاركون هتافات، مؤيدة للدولة السورية وللجيش السوري.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس ..ديمقراطية وألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على حقيقة إصابة رمضان صبحى فى مباراة المنتخب
» الزمالك بطل افريقيا لليد بعد فوز مثير على سبورتنج
» أسعار الحديد في النازل والركود سيد الموقف
» هذا ما قاله أحمد موسى على الهواء عن سيناء
» تصريح ناري لـ "نبيل القروي" بعد الهزيمة بالانتخابات
» إجراءات عاجلة بشأن العمالة الوافدة في الكويت
» فوز المنتخب الأوليمبي على جنوب إفريقيا بهدف نظيف ودياً
» هذا ما قاله الرئيس التونسي الجديد في أول تصريح له
» خبير اقتصادي: هذا الأمر ساهم في خفض معدلات البطالة
» أول تعليق لـ«قيس سعيد» بعد فوزه برئاسة تونس
» «الحلفاوي»: هذا ثاني أفضل لاعب بعد «الخطيب»

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:39 ص

  • فجر

    04:39

  • شروق

    06:02

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    15:02

  • مغرب

    17:30

  • عشاء

    19:00

من الى
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية