أوامر برفع جاهزية قوات «الهجانة» السورية

13 أكتوبر 2019 - 11:00 م

تلقت وحدات الجيش السوري المرابطة في محافظة الحسكة أوامر من «القيادة العسكرية» لرفع الجاهزية لتكون على أهبة الاستعداد للانتشار على الحدود السورية التركية.

ونقل مراسل «سبوتنيك» عن مصدر عسكري في مدينة الحسكة تأكيده تلقي القطع العسكرية للجيش العربي السوري في الحسكة، أوامر عسكرية برفع الجاهزية والاستعدادات اللازمة للانتشار على الحدود السورية التركية.

وأضاف المصدر: إن وحدات (الفوج الخامس/ هجانة «حرس الحدود») المرابطة داخل مدينة الحسكة تلقت أوامر مباشرة لرفع جاهزيتها استعدادا للانتشار في مواقعها السابقة على الحدود السورية التركية، مؤكداً أن وحدات «الفوج» استجابت بسرعة قياسية لأوامر القيادة وباتت على أهبة الاستعداد للتحرك باتجاه مدينة القامشلي.

