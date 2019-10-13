» فوز المنتخب الأوليمبي على جنوب إفريقيا بهدف نظيف ودياً

فاز المنتخب الأوليمبي لكرة القدم على نظيره الجنوب إفريقي بهدف دون رد في اللقاء الودي الذي أقيم بينهما مساء اليوم /الأحد/ باستاد القاهرة الدولي ضمن التحضيرات لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
وجاء هدف المنتخب الأوليمبي الوحيد عن طريق رمضان صبحي في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول من ضربة جزاء.
وكان المنتخب المصري التقى بمنافسه الجنوب إفريقي أمس الأول على استاد الإسماعيلية، حيث انتهى اللقاء بالتعادل بهدف لكل منهما في مباراة أقيمت من ثلاثة أشواط.
ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى بكأس الأمم الإفريقية مع كل من منتخبات مالي والكاميرون وغانا.. فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، كوت ديفوار، وجنوب إفريقيا وزامبيا، ويتأهل للأولمبياد أصحاب البطاقات الثلاث الأولى في البطولة.