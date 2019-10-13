الجيش الروسي يحذر من هذا الأمر الخطير في سوريا

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الجيش الروسي
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حذر الجيش الروسي، اليوم، الأحد، من فرار عناصر تنظيم «داعش» (الإرهابي المحظور في روسيا) من مناطق شمال شرقي سوريا جراء العملية العسكرية التركية الجارية ضد الفصائل الكردية التي تحتجز تلك العناصر.
وقال المركز الروسي للمصالحة في سوريا، التابع لوزارة الدفاع الروسية، في بيان لرئيسه اللواء أليكسي باكين، إن "الإرهابيين المحتجزين في السجون التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) قد يهربون من مراكز الاعتقال جراء العملية العسكرية التركية".
ولفت إلى أن «قسد تحرس 7 سجون لعناصر داعش، وما لا يقل عن 8 مخيمات نازحين، بمن فيهم عائلات الإرهابيين».
وقال باكين إن «الخروج المحتمل للإرهابيين من المعتقلات قد يخلق تدهورا حادا في الشرق الأوسط برمته»، داعيا «كافة أطراف التسوية السورية لاتخاذ إجراءات لضمان منع تحقق ذلك السيناريو».
وقال المسؤول العسكري إن «ما يقدر بـ 120 ألف شخص على الأقل في مخيمات تديرها قسد بشمال سوريا معرضون للخطر بسبب العملية العسكرية التركية».

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