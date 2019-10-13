» هذا ما قاله الرئيس التونسي الجديد في أول تصريح له

قال قيس سعيد، المرشح الفائز في الانتخابات الرئاسية التونسية «سنعمل على دعم القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية».



وأضاف سعيد، في أول كلمة له بعد مؤشرات فوزه بالانتخابات، أن «الشعب التونسي يدخل اليوم مرحلة تاريخية جديدة يستلهم الآخرون العبر منها»، مؤكدًا: «سنعمل على احترام الدستور وتطبيقه في الداخل».