الجيش اليمني يعلن مقتل قادة ميدانيين حوثيين بعملية عسكرية

13 أكتوبر 2019 - 10:10 م

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم، الأحد، مقتل قادة ميدانيين من جماعة أنصار الله «الحوثيين»، بمواجهات في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» التي تبث من الرياض، عن قائد محور علب في الجيش، العميد ياسر مجلي، قوله إن «الجيش الوطني نفذ عملية استدراج للحوثيين إلى جبال الجبادي ونايف ورمدان في مديرية باقم شمال صعدة، لتتم محاصرتهم والقضاء عليهم».

