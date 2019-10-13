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الجيش اليمني يعلن مقتل قادة ميدانيين حوثيين بعملية عسكرية

عرب وعالم

الجيش اليمني
الجيش اليمني

المصريون ووكالات

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أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم، الأحد، مقتل قادة ميدانيين من جماعة أنصار الله «الحوثيين»، بمواجهات في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» التي تبث من الرياض، عن قائد محور علب في الجيش، العميد ياسر مجلي، قوله إن «الجيش الوطني نفذ عملية استدراج للحوثيين إلى جبال الجبادي ونايف ورمدان في مديرية باقم شمال صعدة، لتتم محاصرتهم والقضاء عليهم».
وأكد مقتل القيادي والمشرف على العمليات الحربية في مديرية باقم، أبوحمزة الحوثي، وقيادات أخرى بينها أبوطارق الوجيه وأبوعبدالملك السفياني، وأسر اثنين آخرين، والعشرات في مواقع أخرى، واستعادة كمية من الأسلحة خلال العملية???.

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