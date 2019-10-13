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ماكرون: العملية العسكرية التركية في سوريا تمهّد لعودة «داعش»

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مانويل ماكرون
مانويل ماكرون

المصريون ووكالات

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حذر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأحد، من أن العملية العسكرية، التي تشنها تركيا في شمالي سوريا سوف تؤدي لعودة ظهور تنظيم داعش.
وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في باريس: «الهجوم التركي ضد القوات الكردية في سوريا سيؤدي لخلق وضع إنساني لا يحتمل كما سيساعد تنظيم «داعش» على العودة مجددا للمنطقة».
وأكد ماكرون على إرادة فرنسا وألمانيا المشتركة، لوضع حد للهجوم، الذي تقوم به تركيا ضد الأكراد في شمال شرق سوريا.
وأضاف: «لقد اتصلت بكل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأكدت على ضرورة وقف الحرب».

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