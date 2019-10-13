» روسيا ثالث المتأهلين إلى أمم أوروبا 2020

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يورو 2020

حجز منتخب روسيا مقعدًا في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) بعد فوزه على مضيفه منتخب قبرص 5 / صفر اليوم الأحد، ضمن منافسات المجموعة التاسعة من التصفيات.

وتقدم المنتخب الروسي بهدف سجله دينيس تشريشيف في الدقيقة التاسعة وأضاف ماجوميد أوزدوييف الهدف الثاني للمنتخب الروسي في الدقيقة 22 ثم أضاف أرتيم دزيوبا الهدف الثالث في الدقيقة 79 ثم سجل ألكساندر جولوفين الهدف الرابع في الدقيقة 89 قبل أن يسجل تشريشيف هدفه الثاني والخامس للمنتخب الروسي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وحصل كونستنتينوس لايفيس لاعب المنتخب القبرصي على البطاقة الحمراء في الدقيقة 28.

ورفع المنتخب الروسي رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف المنتخب البلجيكي، وتوقف رصيد المنتخب القبرصي عند عشر نقاط في المركز الثالث.

وبات المنتخب الروسي ثالث المتأهلين لليورو عقب بلجيكا وإيطاليا.


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