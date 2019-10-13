» أول تعليق لـ«قيس سعيد» بعد فوزه برئاسة تونس

13 أكتوبر 2019 - 09:38 م

أعلن المرشح الرئاسي في تونس، قيس سعيد، فوزه في الجولة الثانية التي جرت اليوم الأحد.

وكتب عبر حسابه على «تويتر»: «ربنا لك الحمد لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك.. شكرًا من أعماق الأعماق لمن دعمنا ومنحنا الثقة، ثقتكم لن تذهب سدى.. ربّ يسّر وأعن».

وكان التليفزيون الرسمي التونسي، قد ذكر قبل قليل، إن «سعيد» حصل في الانتخابات، على أكثر من ستة وسبعين بالمئة من أصوات الناخبين.

وقبل ساعات كشفت المؤشرات الأولية عن نتيجة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تونس، عن تقدم أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد، على رجل الأعمال نبيل القروي بنسبة 72%.

ورصد ناشطون احتفالات الحملة الانتخابية لـ«قيس سعيد»، بتقدمه في استطلاعات الرأي.

وقالت مؤسسة أمرود لسبر الآراء، إن «سعيد» حصل على 72% من الأصوات.

وأُغلقت صناديق الاقتراع، قبل قليل، وكانت نسبة التصويت قد بلغت 57 في المئة، بحسب الهيئة العليا للانتخابات.

وكانت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية قد شهدت نسبة تصويت بلغت 49 في المئة، كما بلغت نسبة التصويت في الانتخابات البرلمانية 41 في المئة.