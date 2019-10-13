فوز "قيس سعيد" برئاسة تونس

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نقلًا عن التليفزيون الرسمي..

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رئاسة تونس

قال التليفزيون الرسمي التونسي، إن المرشح الرئاسي  قيس سعيد حصل في الانتخابات، على أكثر من ستة وسبعين بالمئة من أصوات الناخبين.

ونقل التليفزيون عن شركة "سيجما" لاستطلاعات الرأي.

وكانت المؤشرات الأولية عن نتيجة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تونس، قد كشفت قبل قليل، عن تقدم أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد، على رجل الأعمال نبيل القروي بنسبة 72%.

ورصد ناشطون احتفالات الحملة الانتخابية لـ«قيس سعيد»، بتقدمه في استطلاعات الرأي.

وقالت مؤسسة أمرود لسبر الآراء، إن «سعيد» حصل على 72% من الأصوات.

وأُغلقت صناديق الاقتراع، قبل قليل، وكانت نسبة التصويت قد بلغت 57 في المئة، بحسب الهيئة العليا للانتخابات.

وكانت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية قد شهدت نسبة تصويت بلغت 49 في المئة، كما بلغت نسبة التصويت في الانتخابات البرلمانية 41 في المئة.


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