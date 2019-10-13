» صورة.. عضو مجلس إدارة الأهلي يهاجم "مرتضى منصور"

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الجارحي

فتح محمد جمال الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، النار على المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عبر حسابه الرسمي بموقع التوصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب «الجارحي» عبر حسابه الرسمي رسالة شديدة اللهجة في إشارة إلى رئيس الزمالك: «إذا فشلت في رفع أحد لمستوى أخلاقك، فلا تدعه ينجح في إنزالك».

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد هاجم مجلس إدارة النادي الأهلي عدة مرات متعدياً عليهم بالألفاظ التي لا تليق بأحد من مسئولى الرياضة في مصر.

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