قيس سعيد يتقدم بنسبة72% في انتخابات تونس

13 أكتوبر 2019 - 08:44 م

كشفت المؤشرات الأولية عن نتيجة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تونس، عن تقدم أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد، على رجل الأعمال نبيل القروي بنسبة 72%.

ورصد ناشطون احتفالات الحملة الانتخابية لـ«قيس سعيد»، بتقدمه في استطلاعات الرأي.

وقالت مؤسسة أمرود لسبر الآراء، إن «سعيد» حصل على 72% من الأصوات.

وأُغلقت صناديق الاقتراع، قبل قليل، وكانت نسبة التصويت قد بلغت 57 في المئة، بحسب الهيئة العليا للانتخابات.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بافون، في مؤتمر صحفي، إن " نسبة المشاركة العامة في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في تونس 39.2 بالمئة إلى حدود الساعة الثالثة والنصف مساء بالتوقيت المحلي مضيفا أن هذه النسبة تفوق النسبة المسجلة في هذا التوقيت مقارنة بالانتخابات التشريعية.

وكانت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية قد شهدت نسبة تصويت بلغت 49 في المئة، كما بلغت نسبة التصويت في الانتخابات البرلمانية 41 في المئة.