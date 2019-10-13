» استعدادًا للأهلي.. الزمالك يهزم المنيا برباعية

13 أكتوبر 2019 - 08:30 م

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا كبيرًا على نظيره المنيا بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جعتهما اليوم الأحد على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وافتتح أشرف بن شرقي أهداف المباراة في الدقيقة الثانية قبل أن يتعادل المنيا بهدف لوائل علي في الدقيقة العاشرة بعدها سجل خالد بو طيب الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة التاسعة عشر لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين لهدف.

وفي الشوط الثاني في الدقيقة 50 أرسل محمد أونجم كرة عرضية لأسامة فيصل الذي شارك في الشوط الثاني، وتسلم فيصل الكرة وسددها بقوة في المرمى لتصبح النتيجة 3-1 لصالح الزمالك ثم نجح أحمد سيد (زيزو) في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 75 من ركلة جزاء حصل عليها مصطفى فتحي الذي شارك للمرة الأولى بعد العودة من الإصابة وقبل نهاية المباراة بدقائق سجل عبد العزيز الشاعر الهدف الثاني للمنيا من ركلة جزاء وضعها في الزاوية اليمنى. ‎

ويستعد الزمالك لمواجهة غريمه التقليدي النادي الأهلي في القمة 119 والتي من المقرر إقامتها 19 من أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.