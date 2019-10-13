  • الأحد 13 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر11:08 م
بحث متقدم
أرشيفية

محطات التحلية.. هل تكون الحل لأزمة «سد النهضة»؟

قيس سعيد

فوز "قيس سعيد" برئاسة تونس

أرشيفية

خبيران يحددان أولويات مقابلة «السيسي» و«أبي أحمد»

الكويت

إجراءات عاجلة بشأن العمالة الوافدة في الكويت

ارشيفية

تطور خطير.. الجيش السوري يتحرك لمواجهة تركيا

السيسي

«السيسي» يخص هذا الفنان بالإشادة عن دوره في فيلم «الممر»

مرتضى منصور

مرتضى يتقدم ببلاغ ضد «الخطيب» و19 شخصًا بالأهلي

سد النهضة

موقف مصري صارم ضد دول تعمل شركاتها بـ"سد النهضة"

الحديد

أسعار الحديد في النازل والركود سيد الموقف

روسيا ومصر

روسيا ثالث المتأهلين إلى أمم أوروبا 2020

مدرب "جينيراسيون": سنحقق الفوز على الزمالك أمام جماهيره

الرياضة

جينيراسيون
جينيراسيون

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

مرتضى: مالك باريس سان جيرمان يحارب الزمالك بهذه الطريقة

#

رسالة الصربي «ميتشو» لفريق جينيراسيون السنغالي

#

بالصور.. جينيراسيون يصل ملعب بتروسبورت لمواجهة الزمالك

#

أزمة تهدد الزمالك بالإطاحة خارج دوري الأبطال

القاهرة

المصريون

الزمالك

جينيراسيون

رفع جيبرى فال، المدير الفنى لفريق جينيراسيون فوت السنغالى راية التحدي قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك، المقرر لها يوم 24 أكتوبر الجارى، فى إياب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا.

وقال «جيبرى» فى تصريحات صحفية اليوم الأحد: "سنحقق الفوز مرة أخرى على الزمالك فى القاهرة، لأننا الفريق الأفضل، وسنصل إلى دور الـ16".

وأضاف مدرب الفريق السنغالى: "قادرون على خطف بطاقة التأهل من الزمالك أمام جماهيره، كنا نتمنى حضور جميع الجماهير لمشاهدة اللقاء، لترى تفوقنا على الفريق الأبيض".

وكان الزمالك قد خسر لقاء الذهاب، الذى أقيم الشهر الماضى فى السنغال، بنتيجة 2 – 1.

وقرر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، إعادة لقاء الزمالك مع نظيره السنغالى، بعد رفض الأخير خوض اللقاء فى ملعب "برج العرب"، رغم صدور قرار من "كاف"، نقل المباراة من ملعب "بتروسبورت، إلى "برج العرب".  

ويلعب المتأهل من لقاء الزمالك وجينيراسيون، ضمن منافسات المجموعة الأولى، بجانب أندية مازيمبى الكونغولى، أول أغسطس الأنجولى وزيسكو الزامبى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس ..ديمقراطية وألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا ما قاله الرئيس التونسي الجديد في أول تصريح له
» خبير اقتصادي: هذا الأمر ساهم في خفض معدلات البطالة
» أول تعليق لـ«قيس سعيد» بعد فوزه برئاسة تونس
» «الحلفاوي»: هذا ثاني أفضل لاعب بعد «الخطيب»
» روسيا ثالث المتأهلين إلى أمم أوروبا 2020
» سياسي مغربي يدعو إلى إلغاء تجريم بيع الخمور للمسلمين
» صورة.. عضو مجلس إدارة الأهلي يهاجم "مرتضى منصور"
» السعودية تصدم إيران
» استعدادًا للأهلي.. الزمالك يهزم المنيا برباعية
» أسعار الحديد في النازل والركود سيد الموقف
» رغم إصابتهما.. ثنائي الأهلي جاهز لموقعة الزمالك

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:39 ص

  • فجر

    04:38

  • شروق

    06:01

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    15:03

  • مغرب

    17:31

  • عشاء

    19:01

من الى
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية