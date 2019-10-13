مدرب "جينيراسيون": سنحقق الفوز على الزمالك أمام جماهيره

13 أكتوبر 2019 - 08:21 م

رفع جيبرى فال، المدير الفنى لفريق جينيراسيون فوت السنغالى راية التحدي قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك، المقرر لها يوم 24 أكتوبر الجارى، فى إياب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا.

وقال «جيبرى» فى تصريحات صحفية اليوم الأحد: "سنحقق الفوز مرة أخرى على الزمالك فى القاهرة، لأننا الفريق الأفضل، وسنصل إلى دور الـ16".

وأضاف مدرب الفريق السنغالى: "قادرون على خطف بطاقة التأهل من الزمالك أمام جماهيره، كنا نتمنى حضور جميع الجماهير لمشاهدة اللقاء، لترى تفوقنا على الفريق الأبيض".

وكان الزمالك قد خسر لقاء الذهاب، الذى أقيم الشهر الماضى فى السنغال، بنتيجة 2 – 1.

وقرر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، إعادة لقاء الزمالك مع نظيره السنغالى، بعد رفض الأخير خوض اللقاء فى ملعب "برج العرب"، رغم صدور قرار من "كاف"، نقل المباراة من ملعب "بتروسبورت، إلى "برج العرب".

ويلعب المتأهل من لقاء الزمالك وجينيراسيون، ضمن منافسات المجموعة الأولى، بجانب أندية مازيمبى الكونغولى، أول أغسطس الأنجولى وزيسكو الزامبى.