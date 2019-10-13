فيديو.. شيخ أزهري يقاطع «السيسي» وينهمر بالبكاء

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ندوة تثقيفية

شيخ أزهري

ندوة القوات المسلحة

فوجئ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء كلمة له بمناسبة ذكرى انتصار مصر في حرب أكتوبر 1973، بشيخ أزهري يقاطعه، قائلًا له: "ليسمح لي الإمام الطيب (أحمد الطيب شيخ الأزهر) طيب الله وجهه، أنا بقالي 45 سنة بدعي لمصر في الخفاء".

وأضاف الشيخ الذي انهمر في البكاء أثناء حديثه خلال الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر: "ليعلم الجميع من شرق الأرض إلى غربها ومن شمالها لجنوبها مهما حدث لنا، نحن نحب مصر وندعو لها فهي عرضنا وهي شرفنا لا أقول ذلك نفاقًا".

وتابع: "نحب مصر ونموت فداءً لمصر، تعيش مصر وتحيا مصر، اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة إلى يوم الدين، بحق جبريل وميكائيل وإسرافيل وقيادتها وقائدها العظيم ولا ترنا فيها شرًا ولا سوءًا ولا مكروهًا".

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