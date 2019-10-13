تصفيات اليورو.. هولندا تحقق فوزًا مهمًاعلى بيلاروسيا

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هولندا

بيلاروسيا

المصريون

حقق منتخب هولندا فوزًا صعبًا على مضيفه بيلاروسيا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة لمباريات المجموعة الثالثة، ليقطع الطواحين خطوة هامة نحو التأهل لنهائيات كأس الأمم الأوروبية.

وانفرد المنتخب الهولندي، الذي حقق فوزه الرابع على التوالي، بصدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة، متفوقا بفارق ثلاث نقاط على أقرب ملاحقيه منتخب ألمانيا، الذي يحل ضيفا على منتخب إستونيا في وقت لاحق اليوم بالجولة ذاتها، كما يبتعد أيضا بفارق ثلاث نقاط على منتخب أيرلندا الشمالية، صاحب المركز الثالث، الذي لن يشارك في أي لقاء خلال تلك الجولة.

في المقابل، تجمد رصيد منتخب بيلاروسيا عند أربع نقاط، ليظل في المركز الرابع (قبل الأخير).

وارتدى جورجينيو فاينالدوم ثوب الإجادة في اللقاء، بعدما أحرز هدفي المنتخب الهولندي في الدقيقتين 32 و41، رافعا رصيده التهديفي في التصفيات إلى خمسة أهداف، وتكفل ستانيسلو دراهون بتسجيل هدف الشرف لبيلاروسيا في الدقيقة 54.

يذكر أن متصدر المجموعة ووصيفه سوف يتأهلان مباشرة إلى النهائيات التي ستقام في صيف العام المقبل.


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