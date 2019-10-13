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مانشستر يونايتد يزاحم إنتر ميلان لضم «راكيتيتش»

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راكيتيتش
راكيتيتش

أمير سعد

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راكيتيتش

أشارت تقاير صحفية إسبانية إلى اقتراب رحيل النجم إيفان راكيتيتش لاعب وسط فريق برشلونة والمنتخب الكرواتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

راكيتيتش يعاني هذا الموسم من الجلوس على مقاعد بدلاء الفريق الكتالوني، وسط اعتماد الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب البلوجرانا في منتصف الملعب على كل من البرازيلي آرثر ميلو والهولندي فرينكي دي يونج.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية فإن مانشستر يونايتد دخل سباق التعاقد مع راكيتيتش، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم خط وسط الفريق.

وأضافت الصحيفة أن إدارة مان يونايتد بدأت بالفعل محادثات مع نظيرتها في برشلونة، من أجل الاتفاق على الأمور المالية الخاصة برحيل راكيتيتش، حيث أن النادي الكتالوني حدد 40 مليون يورو من أجل التخلي عن اللاعب الكرواتي.

وأوضحت الصحيفة أن مان يونايتد دخل بذلك في منافسة مع إنتر ميلان، الذي يسعى هو الآخر، للظفر بخدمات راكيتيتش في الميركاتو الشتوي المقبل.


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