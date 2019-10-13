» سياسي مغربي يدعو إلى إلغاء تجريم بيع الخمور للمسلمين

13 أكتوبر 2019 - 07:57 م

طالب سياسي مغربي، بإلغاء مرسوم ملكي يقضي بحظر بيع الخمور للمسلمين.

وقال كريم نيتحلو، القيادي بحزب "التقدم والاشتراكية"، إن المرسوم الملكي الذي يقنن بيع الخمور في المغرب؛ الصادر في عام 1967، ويجرم بيع الخمور للمغاربة المسلمين، "يعاني من "السيكيزوفرينيا".

وأضاف: "المرسوم الملكي يجرّم السكر العلني الساطع، والإخلال بالأمن، ولا يجرّم استهلاك الخمر، لكنه يجرم بيع الخمر للمغاربة المسلمين"، وعلق بالقول: "هذه سيكيزوفرينا".

واعتبر المتحدث، أن "استهلاك الخمور في المغرب يعرف مفارقة غريبة، تتمثل في كون المرسوم الملكي الصادر سنة 1967 يجرم بيع الخمر لغير المسلمين، "لكنّ مئات الآلاف من أطنان الخمور تُستهلك يوميا من طرف المغاربة المسلمين، وهذا إشكال من إشكالات الحريات الفردية الموجودة في المغرب".

ودعا كريم نيتحلو، إلى تقنين استهلاك الخمور وفق المعايير الدولية، "نحن لا نقول للناس أن يتناولوا الخمر مع الأطفال دون سن الثامنة عشرة، أو أن يتناولوه في الأماكن العامة، ولكن المنع داخل المنزل هذا شيء آخر".

واعتبر أن "القانون المجرّم لبيع الخمور للمسلمين تستغله الدولة لتصفية الحسابات، كما هو الحال بالنسبة للحريات الفردية الأخرى"، مشيرًا إلى أن "وزيرًا في الحكومة الحالية تعرض بيته للسرقة، وضمن المسروقات عشرون قنينة من النبيذ، وحين انصرف اللصوص لجؤوا إلى بيت مهجور قرب بيت الوزير لاحتساء قناني النبيذ المسروقة، وتشاجروا، وجاءت الشرطة لتكتشف أن النبيذ سُرق من بيت الوزير"، وفق ما نقل موقع "هسبريس" المغربي.

وسرد السياسي المغربي أنه كان في طريق عودته من العطلة، وتوقف بجانب الطريق لتناول وجبة خفيفة، وكان بحوزته (تيرموس) فيه خمر، ليقف عليه عناصر الدرك الملكي ويتم اعتقاله، حيث حُكم عليه بشهرين حبسًا نافذًا ابتدائيًا واستئنافيًا، مع رفض طلب النقض، ولم يجد دفاعه من صيغةِ حل سوى طلب العفو لفائدته بعد تدخل جمعية أساتذة الفلسفة، وفق روايته.

وعلّق بالقول: "علينا أن نستوعب أن المرسوم الملكي المجرم لبيع الخمور للمسلمين المغاربة يجب أن يتدخل المشرع لتعديله، ووضع حدّ لتجريم بيع الخمور للمغاربة المسلمين".