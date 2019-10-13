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بالانتخابات الرئاسية..

إغلاق اللجان فى تونس.. ونسبة التصويت 39%

عرب وعالم

تونس
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متابعات - الطيب حسين

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أغلقت صناديق الاقتراع، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تونس قبل قليل.

وكانت نسبة التصويت قد بلغت 39.2 في المئة، قبل ساعتين من انتهاء عملية التصويت، بحسب الهيئة العليا للانتخابات.

ويتنافس في هذا الدور، أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد 61 عاما، ورجل الأعمال نبيل القروي 56 عاما.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بافون، في مؤتمر صحفي، إن " نسبة المشاركة العامة في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في تونس 39.2 بالمئة إلى حدود الساعة الثالثة والنصف مساء بالتوقيت المحلي مضيفا أن هذه النسبة تفوق النسبة المسجلة في هذا التوقيت مقارنة بالانتخابات التشريعية.

وكانت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية قد شهدت نسبة تصويت بلغت 49 في المئة، كما بلغت نسبة التصويت في الانتخابات البرلمانية 41 في المئة.


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