منافس مصر.. كينيا يسقط أمام موزمبيق بهدف «نيمار»

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فاز منتخب موزمبيق على مضيفه كينيا، بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الأحد في إطار استعداد الجانبين لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

وتقمص نيمار كانهيمبي دور البطولة في اللقاء، بعدما سجل هدف منتخب موزمبيق الوحيد في الدقيقة 68.

ويلعب منتخب موزمبيق في المجموعة السادسة بالتصفيات، التي تضم أيضا منتخبات الكاميرون والرأس الأخضر (كاب فيردي) ورواندا، حيث يخوض لقائه الأول في المجموعة أمام ضيفه منتخب رواندا.

في المقابل، يشارك منتخب كينيا في المجموعة السابعة، بجوار منتخبات مصر وجزر القمر وتوجو، حيث يلعب مباراته الأولى في التصفيات أمام مضيفه منتخب مصر منتصف نوفمبر القادم.

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