السعودية تصدم إيران

13 أكتوبر 2019 - 07:38 م

أكدت المملكة العربية السعودية، أنها لم تقف وراء الهجوم المزعوم على ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر قبل أيام.

وكانت إيران قد زعمت، أن الناقلة قُصفت بصواريخ يوم الجمعة، بحسب التليفزيون الرسمي الإيراني.

وفي هذا الإطار، قال وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية عادل الجبير، اليوم، إن المملكة لا تشارك في سلوك مثل هذا أبدًا، وإن هذه ليست هي الطريقة التي تعمل بها ولم يكن هذا أسلوبها في السابق.

وتابع الوزير السعودي، في تصريحات صحفية بالرياض، أن القصة لا تزال غير كاملة، داعيا للتريث ومعرفة ما حدث قبل القفز إلى استنتاجات.