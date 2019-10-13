رغم إصابتهما.. ثنائي الأهلي جاهز لموقعة الزمالك

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تعرض الثنائي جيرالدو وصالح جمعة، لاعبا الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلى، لإصابة خلال مران الفريق الجماعي المقام حاليًا على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وأصيب جيرالدو بعد تدخل بينه وبين زميله محمد محمود، فى الوقت الذي أصيب صالح جمعة إثر تدخل من زميله وليد سليمان، فى الوقت الذي تلقى الثنائي العلاج قبل أن يستكملا المران بعد ذلك بشكل طبيعي.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك والمقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر الجاري، والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 9 نقاط بعد الفوز في أول ثلاث جولات على حساب سموحة بهدف نظيف والإنتاج الحربي برباعية نظيفة وأسوان بخماسية مقابل هدف وحيد.


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