«جروس» يرفض تدريب أهلي جدة

13 أكتوبر 2019 - 07:34 م

رفض السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق التوقيع مع إدارة النادي الأهلي السعودى لتولى قيادة الفريق خلال المرحلة القادمة خلفًا للكرواتي برانكو الذى تمت إقالته من منصبه.

وقالت صحيفة "الرياضية السعودية" إن تفاصيل القصة تعود إلى يوم الجمعة الماضي عندما وافق السويسري على عرض الأهلي البالغ مليون وستمائة الف دولار، عقب اجتماعه بمدينة دبى مع أحمد بامعوضة المدير التنفيذي، حيث اتفق الطرفان على كافة الأمور، إلا أن السويسري طلب زيادة العقد إلى مبلغ 2 مليون وأربعمائة ألف دولار فى اجتماعه التالى مع أحمد الصائغ رئيس النادى السبت الماضى، وبعد عدة مشاورة بين الأهلاويين تمت الموافقة على منحه المبلغ، قبل أن يفاجئهم بمغادرته مدينة دبى إلى بلاده اليوم.

ومن المنتظر أن ترسل إدارة الأهلى العرض الرسمى للمدرب عن طريق وكيل أعماله على أن تنتظر رده الأخير فى ظرف 3 أيام.