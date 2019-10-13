» إجراءات عاجلة بشأن العمالة الوافدة في الكويت

13 أكتوبر 2019 - 07:33 م

تلقى وزير الشؤون الاجتماعية في الكويت، سعد الخراز، عددًا من المقترحات بشأن العمالة الوافدة بالبلاد.

وبحسب صحيفة القبس، فإن نقابة العاملين في القطاع التعاوني، قدمت للوزير اليوم، مجموعة من المقترحات، متعلقة بالعمالة الوافدة في الجمعيات التعاونية.

ونصت المقترحات، على أن يتم بموجبها خفض رواتب الوافدين العاملين والاستغناء عمن أمضى 18 عاماً في وظيفته.

وذكرت الصحيفة، أن هذا يأتي ضمن مساعي «تكويت القطاع التعاوني».

ونقلت الصحيفة، عن نائب رئيس نقابة العاملين في القطاع التعاوني، جمال الفضلي، قوله: «إن المطالبات المتعلقة بتوظيف وعمل الوافدين في القطاع التعاوني، تستهدف إحلال هذا القطاع بموظفين كويتيين».

وتابع، أن المقترحات المشار إليها تضمنت «التدقيق من قبل المراقبين على إذن عمل الوافد، وعقده ومسماه الوظيفي، وتطابقه من حيث المسمى والراتب».

وذكر أن المقترحات تضمنت أيضاً إلزام التعاونيات بـ«خفض الرواتب المرتفعة لبعض الموظفين ممن حصلوا على زيادات غير مستحقة، وإنهاء خدمات من تعدت مدة خدمته 18 عاماً، وعدم السماح له بالعمل في جمعيات أخرى».

وأشار إلى أن المقترحات دعت كذلك إلى «محاسبة أي جمعية لم تطبق القرارات الوزارية الخاصة بالتكويت أو تسكينها بشكل وهمي»، فضلاً عن تشكيل فريق للكشف عن العمالة في الجمعيات التعاونية والتحقق منها.