دولة عربية جديدة ترفض إدانة تركيا

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سوريا

تركيا

المغرب،

تدخل عسكرى

أعلن ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي، أن بلاده لا تؤيد بالضرورة بيان جامعة الدول العربية الختامي الذي صدر أمس السبت، بشأن التدخل العسكري التركي في سوريا.

وقال في تصريحات اليوم الأحد،إن البيان لا يعبر بالضرورة عن الموقف الرسمي للمغرب.

وكان البيان قد أكد رفضه للعملية العسكرية، حيث اتخذ المجلس 11 قرارًا ضد تركيا.

وذكر وزير الخارجية المغربي، أن عدم تحفظ بلاده على البيان يعود  إلى عدم الرغبة  في الخروج عن الجو العام للاجتماع، موضحًا أن المغرب عندما يرى أن قضية ما تهمه بشكل مباشر، فإنه يصدر موقفه الوطني عبر قنوات الرسمية الوطنية.

ونقلت وسائل إعلام، بحسب مصادر دبلوماسية مغربية، فإن مخرجات مثل هذه الاجتماعات لا تمثل دائمًا موقف كل دولة عربية على حدة، بل إنها في الكثير من الأحيان تظل بروتوكولية.

كما كشفت المصادر، أن العديد من الدول العربية الموقعة على البيان، تجمعها بتركيا علاقات اقتصادية وعسكرية قوية، لا يمكن أن تمس بها عبر تخفيض التمثيل الدبلوماسي، مضيفا أن أنقرة بدورها تعي هذا الأمر.


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