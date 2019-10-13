  • الإثنين 14 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر01:54 ص
بحث متقدم
مجلس النواب

اختفاء نجل عضو بمجلس النواب في ظروف غامضة

كنيسة

حريق هائل بكنيسة مارجرجس بحلوان والكنيسة تصدر بيان

مواقع التواصل الاجتماعي

خبير يكشف معلومة خطيرة عن مواقع التواصل

السيسي خلال مؤتمر الشباب

أهم رسالة للرئيس السيسي للمصريين خلال الندوة التثقيفية

أرشيفية

محطات التحلية.. هل تكون الحل لأزمة «سد النهضة»؟

أرشيفية

خبيران يحددان أولويات مقابلة «السيسي» و«أبي أحمد»

ارشيفية

تطور خطير.. الجيش السوري يتحرك لمواجهة تركيا

السيسي

«السيسي» يخص هذا الفنان بالإشادة عن دوره في فيلم «الممر»

مرتضى منصور

مرتضى يتقدم ببلاغ ضد «الخطيب» و19 شخصًا بالأهلي

سد النهضة

موقف مصري صارم ضد دول تعمل شركاتها بـ"سد النهضة"

وديًا.. الأرجنتين تقسو على الإكوادور بسداسية

الرياضة

الارجنتين
الارجنتين

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

رئيس الإكوادور يعلن حالة الطوارئ في البلاد

#

وديًا.. الإٍسماعيلي يهزم الساحل السعودي برباعية

#

وديًا.. المنتخب الأولمبي يهزم السعودية بهدف «جلال»

#

بمشاركة «النني».. بشكتاش يهزم عمراني سبور بثلاثية

الارجنتين

المصريون

الاكوادور

فاز منتخب الأرجنتين، على نظيره الإكوادوري، يستة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الأحد بمدينة إيليتشي الإسبانية، في إطار استعدادا الطرفين للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس المقرر إقامتها في قطر عام 2022.

وتنطلق تصفيات قارة أمريكا الجنوبية في مارس المقبل، فيما تختتم في نوفمبر عام 2021.

ورغم غياب عدد من العناصر الهامة عن صفوف منتخب الأرجنتين في مقدمتهم النجم الموقوف ليونيل ميسي والهداف المصاب سيرخيو أجويرو، إلا أن منتخب (راقصو التانجو) لم يجد أي صعوبة في اكتساح منتخب الإكوادور.

وافتتح لوكاس ألاريو التسجيل للأرجنتين في الدقيقة 20، قبل أن يضيف الإكوادوري جون إسبينوزا الهدف الثاني في الدقيقة 27 بالخطأ في مرمى فريقه.

وأضاف لياندرو باريديس الهدف الثالث للأرجنتين في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، فيما قلص آنخيل مينا الفارق، بتسجيله هدف الإكوادور الوحيد في الدقيقة 49.

وعاد المنتخب الأرجنتيني لفرض سيطرته على الأمور، ليضيف جيرمان بيزيلا ونيكولاس دومينجيز الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 66 و82، واختتم لوكاس أوكامبوس مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف السادس في الدقيقة 86


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس ..ديمقراطية وألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على حقيقة إصابة رمضان صبحى فى مباراة المنتخب
» الزمالك بطل افريقيا لليد بعد فوز مثير على سبورتنج
» أسعار الحديد في النازل والركود سيد الموقف
» هذا ما قاله أحمد موسى على الهواء عن سيناء
» تصريح ناري لـ "نبيل القروي" بعد الهزيمة بالانتخابات
» إجراءات عاجلة بشأن العمالة الوافدة في الكويت
» فوز المنتخب الأوليمبي على جنوب إفريقيا بهدف نظيف ودياً
» هذا ما قاله الرئيس التونسي الجديد في أول تصريح له
» خبير اقتصادي: هذا الأمر ساهم في خفض معدلات البطالة
» أول تعليق لـ«قيس سعيد» بعد فوزه برئاسة تونس
» «الحلفاوي»: هذا ثاني أفضل لاعب بعد «الخطيب»

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:39 ص

  • فجر

    04:39

  • شروق

    06:02

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    15:02

  • مغرب

    17:30

  • عشاء

    19:00

من الى
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية