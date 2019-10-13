«السيسي» يخص هذا الفنان بالإشادة عن دوره في فيلم «الممر»

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محمد فراج

فيلم الممر

تلقى الممثل محمد فراج، إشادة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن أدائه شخصية الجندي "هلال" في فيلم "الممر"، الذي كان يرفض الانخراط في حياته الطبيعية حتى يثأر لهزيمة مصر في حرب يونيو 1967.

وقال السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ31، بحضور بعض من أبطال العمل: "بفكر الناس إن فيه دولة وشعب صلب، كان فيه ناس مستعدة وجاهزة، الصعيدي اللي بيقول أوريهم إن أنا واقف".

وكان الرئيس يشير بذلك إلى أحد المشاهد، عندما وقف "هلال" ممسكًا ببندقيته ويحاول قنص طائرة إسرائيلية تمر من فوقه، فشاهده الضابط "نور" وطالبه بعدم تكرار هذا الموقف حتى لا يتم استهدافه، فرد الجندي: "المهم إن اللي في الطيارة يكون شافني وأنا واقف قدامه مايخافشي وهيروح يبلغ زمايله إن المصريين مش جُبنة واقفين مستنينا ومش هايبينا وده سلونا في الصعيد سعادتك تقف لغريمك عينك في عينه ويبقي عارف إنك هتاخد بتارك مهما طال الزمن".

وعلق السيسي قائلاً: "صحيح ده رمز لشجاعة المصري اللي أبدًا لا يتخاذل قدام أي تحدي".

ويتناول الفيلم قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى (نور)، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

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