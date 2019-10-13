تطور مفاجئ.. إيران تهاجم مصر

13 أكتوبر 2019 - 05:46 م

زعمت إيران اليوم الأحد، أن مصر تجاهلت استغاثة ناقلة نفطية تابعة لها، ذكرت أنها هوجمت في مياه البحر الأحمر.

ولم تكتفي إيران بهذا، بل اتهمت أيضًا السعودية والسوادن بذات الأمر، متحدثة عن الهجوم المزعوم.

ونقلت وكالة (إيرنا) عن مؤسسة الملاحة البحرية الإيرانية أنها ادعت أن «ناقلة النفط الإيرانية (سابيتي) وجهت من البحر الأحمر نداءات استغاثة إلى السعودية ومصر والسودان، لكنها لم تتلق استجابة».

وزعمت أن «عدم الاستجابة لنداءات الاستغاثة التي أطلقتها الناقلة يعتبر انتهاكا للأعراف والقواعد الدولية والمبادئ الإنسانية».

كما نفت المؤسسة ما أعلن عنه حرس الحدود السعودي، أمس السبت، حول اتصاله بالناقلة.