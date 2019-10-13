«السيسي»: مصر دخلت مرحلة الفقر المائي

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متابعات - الطيب حسين

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تحلية المياه

فقر مائي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر دخلت مرحلة الفقر المائي، داعيًا  المصريين إلى تناول موضوع سد النهضة الإثيوبي بهدوء.

جاء هذا خلال رده على سؤال بشأن سد النهضة الإثيوبي، خلال الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة بمركز المنارة اليوم الأحد.

وقال: «أنا تابعت ردود الأفعال على مواقع التواصل بشأن السد.. أرجو عدم المبالغة.. تعاملوا بهدوء، القضية مبتتحلش كده، بتتحل بالحوار والهدوء.. كل تحد مصر قادرة تعبره.. التحدي الحقيقي اللي بيواجهنا هو تماسك شعب مصر».

وذكر أن مصر اتخذت إجراءات بشأن المياه، منها إعادة تدوير المياه، وإنشاء محطات تحلية فى سيناء والعلمين والبحر الأحمر بحجم مليون ونصف متر مكعب يوميًا، مضيفًا: «إحنا دخلنا في مرحلة الفقر المائي، نعمل في خطة من 2014 عن طريق تحلية وإعادة تدوير المياه».


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