دولة عظمى تجمع «السيسي» و«آبي أحمد» لحل أزمة السد

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كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه سيلتقي رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لبحث ملف سد النهضة في روسيا.

وقال خلال الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة اليوم الأحد بمركز المنارة، إنه من المقرر أن يلتقي «أبي أحمد» فى موسكو، داعيًا المصريين إلى عدم المبالغة أثناء تانول ملف سد النهضة.

وقال: «أنا تابعت ردود الأفعال على مواقع التواصل بشأن السد.. أرجو عدم المبالغة.. كل تحدي مصر قادرة تعبره.. التحدي الحقيقي اللي بيواجهنا هو تماسك شعب مصر وعدم الخروج ضد دولته، أي حاجة سهلة إلا أن أنتم تاكلوا بلدكم».


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