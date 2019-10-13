رضا عبد العال يفتح النار على "حسام البدري"

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انتقد رضا عبد العال، صانع ألعاب الزمالك السابق، حسام البدري، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، بسبب اختياره مواجهة بتسوانا يوم الإثنين المقبل بدلًا من الأرجنتين والبرازيل.

وقال «عبد العال» فى تصريحات صحفية: «حسام البدري جاي يضحك علينا كيف يرفض مواجهة البرازيل والأرجنتين وديا ويوافق على مواجهة بتسوانا».

وأضاف: «السنغال قدمت مباراة تاريخية أمام السامبا ونيجيريا تفوقت على نفسها أمام البرازيل»، مشددًا على أن جهاز منتخب مصر كان يتعين عليه الموافقة على خوض ودية قوية حتى لو تلقى خسارة بـ10 أهداف نظيفة.

ولفت إلى أن الاستفادة عائداتها كبيرة للمنتخب الأول فى حال مواجهة البرازيل وديا حتى لو كان معدل الأهداف كبيرا، مشددا على أن لاعبي الفراعنة كانوا سيحققون استفادة من النواحي الفنية والبدنية والاحتكاك بأقوى المدارس الكروية في العالم.

وأوضح أن حسام البدري بيضحك على الجماهير بعد رفضه مواجهة البرازيل والأرجنتين وكان يتوجب عليه خوض اللقاء الودي أمام البرازيل من أجل الوقوف على مستوى لاعبيه وإظهار الأداء الخاص بهم من أجل معالجة أي أخطاء مستقبلية.

وشدد على أن فوز المنتخب الأول على بتسوانا بنتيجة كبيرة لن يعود بالفائدة الفنية على لاعبى الفراعنة الكبار خلال مشوار الاستعداد للتصفيات الإفريقية والمونديالية.

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